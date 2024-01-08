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16:49, 8 января 2024Спорт

Названы эффективные способы борьбы с целлюлитом

Фото: Unsplash

Журналисты «Правда.ру» назвали эффективные способы борьбы с целлюлитом. Об этом сообщается в материале издания.

По информации источника, необходимо заниматься силовыми и аэробными тренировками, которые могут помочь управлять весом и улучшить микроциркуляцию. Отмечается, что лучшими станут упражнения для ног и ягодиц, например велосипед, бег или степпер.

Кроме того, активный самомассаж может помочь улучшить циркуляцию в проблемных зонах. Также необходимо поддерживать баланс питания и избегать избыточного веса.

21 августа журналисты PrimaMedia назвали лучшие упражнения для избавления от целлюлита. Для этого нужно выполнять силовые упражнения, такие как приседания, и кардиоупражнения.

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      Анастасия Борисова
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