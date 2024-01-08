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13:09, 8 января 2024Россия

Российские войска ударили «Кинжалами» по территории Украины

Российские войска нанесли групповой удар «Кинжалами» по объектам ВПК на Украине
СюжетРоссийские войска

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Утром 8 января российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Применялись, в том числе, гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

Ранним утром в понедельник украинские источники также сообщали, что зафиксирован пуск ракет «Кинжал» по территории страны. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

2 января Минобороны России отчиталось об ударе по военным объектам в Киеве. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» тогда сообщал, что в ходе удара по городу выпустили рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Позднее в сеть попали кадры удара. «Нечастое видео с попаданием аэробаллистической ракеты «Кинжал» в цель», — говорится в подписи к пятисекундному ролику.

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      Антон Похиляк
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