Российские войска ударили «Кинжалами» по территории Украины
Утром 8 января российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Применялись, в том числе, гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».
Ранним утром в понедельник украинские источники также сообщали, что зафиксирован пуск ракет «Кинжал» по территории страны. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
2 января Минобороны России отчиталось об ударе по военным объектам в Киеве. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» тогда сообщал, что в ходе удара по городу выпустили рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Позднее в сеть попали кадры удара. «Нечастое видео с попаданием аэробаллистической ракеты «Кинжал» в цель», — говорится в подписи к пятисекундному ролику.