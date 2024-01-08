Политолог дала прогноз по мировым выборным кампаниям в 2024 году

Политолог Павленко: республиканцы перешли в наступление перед выборами в США

В 2024 году в мире пройдет несколько важных выборных кампаний. От их итогов сильно зависит, как будет складываться геополитическая обстановка и отношения стран. В разговоре с «Лентой.ру» заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, доктор исторических наук Ольга Павленко дала прогноз по ключевым электоральным процессам.

Исход президентских выборов в США сложно предсказать

«Как бы ни критиковали [президента США Джо] Байдена, он обеспечил рабочие места для американцев, он обеспечил очень серьезные интересы энергетического лобби и военно-промышленного комплекса. На данный момент, несмотря на довольно серьезные дебаты в Конгрессе США, несмотря на то что республиканцы, можно сказать, перешли в наступление, и фракция демократов тоже расколота, говорить, что у Байдена нет шансов на успех в следующей президентской кампании, не слишком своевременно», — отметила политолог.

Пока реального кандидата, который бы мог оттянуть голоса, не существует, кроме Трампа. История с Трампом тоже пока еще до конца не ясна. Если говорить коротко, то, на мой взгляд, шансы 50 на 50 Ольга Павленко политолог

В Великобритании консерваторы могут потерять позиции

По мнению Ольги Павленко, по итогам парламентских выборов в Великобритании доминирование Консервативной партии, вероятно, уйдет в прошлое.

«Несколько кандидатов, которых Консервативная партия выдвигала в качестве премьер-министров, так и не получили большого одобрения среди общества и вызывают очень тяжелую критику. Скорее всего, у лейбористов гораздо больше шансов одержать победу», — сказала она.

У правых есть шансы получить больше мест на выборах в Европарламент

В 2024 году во всех странах Евросоюза пройдут выборы в Европарламент. Это будет десятое голосование. Депутатов изберут на новый пятилетний срок.

«Сейчас евродемократия и связанные основные партии, такие как "Народная партия", очень сильно давят европейские правительства. Тем не менее, маятник уже качнулся в пользу новых правых в Евросоюзе. Выборы 2024 года, скорее всего, отразят именно эту тенденцию — тенденцию отката от партий центристского толка в пользу партий, которые ставят во главу угла больше национальный суверенитет и защиту национальных интересов», — объяснила Ольга Павленко.

Тайваньская тема будет приоритетной

Президентские выборы на Тайване станут очень важными для мировой политики, отметила специалист.

«Тайваньская тема — одна из самых главных и приоритетных. Если мы посмотрим на американские мозговые центры, которые очень активно каждую неделю дают прогноз и мониторинг глобальной и региональной политики, мы увидим, что тайваньская тема превалирует над украинской. Но на мой взгляд, неудача с украинским контрнаступлением и резкие дебаты, обострившиеся вокруг поддержки Украины и эффективности этой поддержки, могут сыграть очень серьезную роль, что остановит американское движение в сторону провоцирования тайваньской темы. Мне кажется, на данном треке возможно подзамораживание отношений без резкого обострения тайваньской темы», — отметила она.

Настроения на выборах в постсоветских странах предсказуемы

В Грузии пройдут парламентские и президентские выборы, а в Азербайджане гражданам предстоит определить нового главу государства. Что касается этих кампаний, то уже можно сделать выводы о настроениях избирателей, полагает Ольга Павленко.

По опросам грузинское общество очень сильно тяготеет к Европейскому союзу. Скорее всего, прозападные силы одержат очередную победу в этом очередном электоральном цикле. Грузия пока дрейфует в сторону ЕС и США, здесь, по-моему, других вариантов пока не предвидится Ольга Павленко политолог

«У [действующего президента] Ильхама Алиева в Азербайджане очень серьезные позиции, и каких-то резких изменений в азербайджанской политике не предвидится. Нет таких острых признаков, по крайней мере на внешнем контуре», — заключила она.

Также в 2024 году пройдут президентские выборы в России. Действующий глава государства Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.