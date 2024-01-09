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23:07, 9 января 2024Спорт

Чимаев ответил на вопрос о следующем поединке

Боец Хамзат Чимаев рассказал, что ему обещали титульный поединок в UFC

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в интервью YouTube-каналу Mohammed Hijab ответил на вопрос о следующем поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Чимаев выразил уверенность, что подерется за титул. «У Шона Стрикленда есть хороший соперник — Дрикус дю Плесси. Если он победит этого парня, то мы будем драться. UFC обещали мне этот бой, так что теперь я подожду, кто выиграет, а затем возьму пояс», — рассказал он.

21 октября Чимаев на турнире UFC 294 победил американца Камару Усмана. Поединок завершился в трех раундах победой бойца чеченского происхождения решением большинства судей.

Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения. Ранее спортсмен выступал за Швецию, однако теперь представляет ОАЭ и грозненскую команду «Ахмат».

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