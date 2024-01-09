ISU проигнорировал экс-россиянку в представлении действующих чемпионов Европы

ISU заменил экс-россиянку Губанову в представлении действующих чемпионов Европы

Международный союз конькобежцев (ISU) проигнорировал экс-россиянку Анастасию Губанову в представлении действующих чемпионов Европы в посте в соцсети X.

В преддверии чемпионата Европы ISU выложил фото действующих победителей турнира в каждой из дисциплин. Однако в женском одиночном катании организация заменила выступающую с 2021-го за Грузию Губанову на взявшую в 2023 году серебро бельгийку Луну Хендрикс.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в литовском Каунасе с 10 по 14 января. Россияне пропускают соревнования из-за санкций со стороны ISU.

Летом 2022-го ISU опубликовал в социальных сетях пост по случаю Международного олимпийского дня. В фотогалерее присутствовали все чемпионы Игр-2022 в Пекине, однако россиянка Анна Щербакова была заменена на обладательницу бронзы японку Каори Сакамото. Россиянка отреагировала на случившееся фразой «Искренне верю, что в спорте все равны».