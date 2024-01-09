Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
5:3
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
2:0
2-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
4:0
Перерыв
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Фиорентина
Сегодня
23:00 (Мск)
Болонья
Кубок Италии|1/4 финала
Мидлсбро
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 1-й матч
19:57, 9 января 2024Спорт

ISU проигнорировал экс-россиянку в представлении действующих чемпионов Европы

ISU заменил экс-россиянку Губанову в представлении действующих чемпионов Европы
Анастасия Губанова

Анастасия Губанова. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Международный союз конькобежцев (ISU) проигнорировал экс-россиянку Анастасию Губанову в представлении действующих чемпионов Европы в посте в соцсети X.

В преддверии чемпионата Европы ISU выложил фото действующих победителей турнира в каждой из дисциплин. Однако в женском одиночном катании организация заменила выступающую с 2021-го за Грузию Губанову на взявшую в 2023 году серебро бельгийку Луну Хендрикс.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в литовском Каунасе с 10 по 14 января. Россияне пропускают соревнования из-за санкций со стороны ISU.

Летом 2022-го ISU опубликовал в социальных сетях пост по случаю Международного олимпийского дня. В фотогалерее присутствовали все чемпионы Игр-2022 в Пекине, однако россиянка Анна Щербакова была заменена на обладательницу бронзы японку Каори Сакамото. Россиянка отреагировала на случившееся фразой «Искренне верю, что в спорте все равны».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад провел секретную встречу по Украине. Чего добились переговорщики?

      ТЦ в Белгороде сократили время работы

      Назван смартфон с лучшей камерой

      Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Газе и в Красном море

      Политолог высказался о готовности ЕС к условиям Венгрии по бюджету для Украины

      В российском селе пожаловались на падающую водонапорную башню

      Полиция задержала участников нападения на ветерана СВО в российском регионе

      Россия вдвое нарастила поставки белорусских яиц

      Российского полковника полиции наказали за комментарий об избитой школьнице

      Крупным автопроизводителям Европы разрешили создать совместное предприятие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости