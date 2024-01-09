Российским компаниям разрешили не имитировать продажу валюты

«Ведомости»: в конце декабря власти смягчили указ о продаже валютной выручки

Указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки скорректировали в конце декабря, чтобы избежать имитации такого процесса, на что приходилось идти отдельным компаниям. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием документа, пишут «Ведомости».

Теперь экспортерам и их дочерним компаниям разрешили не исполнять установленные нормативы, если рублевая доля в их внешней выручке, пусть даже сами контракты прописаны в другой валюте, превышает 50 процентов. Впрочем, обязанность зачислять полученные в рублях средства на счета в российских банках остается.

В рамках прошлого подхода эти экспортеры сначала получали средства в рублях, затем приобретали на них валюту, а далее снова продавали валюту, чтобы уложиться в установленные рамки. Соответственно, такой «круговорот» увеличивал издержки.

Отдельно в 2024 году компаниям разрешили снизить продажу валюты на сумму платежей по валютным долгам, а максимальный срок зачисления на российские счета могут продлить.

Также Минфин намерен закрыть все неопределенности, которые возникали в процессе исполнения указа. Компании жаловались на неопределенность указа, например было непонятно, что считать дочерними структурами, обязаны ли они продавать выручку тоже. Теперь у ведомства появилось право давать официальное разъяснение по этому вопросу. Впрочем, утверждает собеседник издания, раньше конца января министерство с комментариями вряд ли управится.

Поводом для требования обязательной продажи валютной выручки стало ослабление рубля в сентябре. С того момента российская валюта укрепилась примерно на 10 процентов по отношению к доллару, хотя на процесс влияли многие факторы. В том числе Центробанк резко поднял ключевую ставку.