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12:42, 9 января 2024Спорт

Названа причина смерти бывшего футболиста ЦСКА и сборной Украины в 42 года

Футболист Гусев заявил, что умерший Шершун лечился от опухоли мозга в Бельгии

Фото: Григорий Филиппов / Спорт-Экспресс / ТАСС

Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев назвал причину смерти одноклубника Богдана Шершуна. Его слова приводит Sport24.

Гусев заявил, что Шершун проходил лечение от опухоли мозга в Бельгии. «Он боролся. 42 года, красавец, голубые глаза... Ушел — и все», — сказал экс-спортсмен.

О смерти Шершуна стало известно 8 января. В Украинской ассоциации футбола выразили соболезнования родственникам спортсмена.

Шершун играл в составе ЦСКА с 2002 по 2005 год. Вместе с красно-синими он стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА. За сборную Украины защитник провел четыре матча.

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      Анастасия Борисова
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