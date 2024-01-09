Названа причина смерти бывшего футболиста ЦСКА и сборной Украины в 42 года

Футболист Гусев заявил, что умерший Шершун лечился от опухоли мозга в Бельгии

Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев назвал причину смерти одноклубника Богдана Шершуна. Его слова приводит Sport24.

Гусев заявил, что Шершун проходил лечение от опухоли мозга в Бельгии. «Он боролся. 42 года, красавец, голубые глаза... Ушел — и все», — сказал экс-спортсмен.

О смерти Шершуна стало известно 8 января. В Украинской ассоциации футбола выразили соболезнования родственникам спортсмена.

Шершун играл в составе ЦСКА с 2002 по 2005 год. Вместе с красно-синими он стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА. За сборную Украины защитник провел четыре матча.