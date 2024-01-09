Объявлена дата рассмотрения апелляции ОКР на решение МОК об отстранении

CAS рассмотрит апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства 26 января

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил дату рассмотрения апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении. Об этом сообщается на сайте суда.

Заседание пройдет 26 января. Апелляция была зарегистрирована в CAS 6 ноября.

ОКР просит отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в структуре организации. Арбитражное решение будет окончательным и обязательным, однако стороны имеют право подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.