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10:55, 9 января 2024Экономика

России предрекли длительное сохранение кадрового дефицита

«Известия»: дефицит кадров в России может сохраниться к 2030 году

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские предприятия и компании могут продолжить испытывать острую нехватку квалифицированных рабочих рук в течение этого десятилетия. О рисках длительного сохранения кадрового дефицита в стране до 2030 года сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Кадровый дефицит в стране может сохраниться, несмотря на ожидаемое к 2030 году появление 2 миллионов новых рабочих мест. При этом в среднесрочной перспективе наибольшую потребность в работниках будут испытывать представители гражданской обрабатывающей промышленности, утверждают аналитики.

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В условиях острой борьбы за работников руководителям предприятий придется повышать предлагаемые зарплаты, что может разогнать темпы инфляции. На этом фоне главной задачей на горизонте 2030 года будет повышение производительности труда. Выходом из кризисной ситуации может стать автоматизация рабочих процессов и более активное внедрение роботизированной техники на предприятиях, полагают эксперты.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина сообщила, что по итогам 2023 года Россия столкнулась с нехваткой примерно 4,8 миллиона работников. При этом дефицит кадров в стране заметно вырос за последние несколько лет. В результате все большее число отечественных предприятий стали испытывать проблемы при поисках работников.

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      Анатолий Акулов
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