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19:24, 16 июня 2024Россия

В России высказались о готовности Зеленского к началу мирных переговоров с Москвой

Сенатор Карасин заявил о недоверии словам Зеленского в вопросе переговоров

Фото: Vincent Thian / AP

России не стоит доверять заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о готовности начать мирные переговоры на определенных условиях, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о словах политика.

«Все его многочисленные заявления стоят очень недорого. Нам нужны серьезные политики, с которыми можно продолжать вести переговоры. А когда Зеленский говорит о необходимости проведения еще одного всемирного саммита, звучит это, конечно, легковесно», — сказал сенатор.

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14 июня 2024

Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирного саммита по Украине в Швейцарии заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины.

Он также анонсировал следующий саммит. По его мнению, он пройдет в ближайшие месяцы. Глава государства отметил, что само присутствие России на следующей мирной конференции будет означать «готовность прекратить войну».

Мероприятие проходило 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Под итоговым документом подписались 84 делегата — 80 стран и 4 организации.

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