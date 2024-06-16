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19:13, 16 июня 2024Спорт

Мбаппе сделал заявление об участии в Олимпийских играх-2024

Мбаппе заявил, что из-за перехода в «Реал» пропустит Олимпийские игры-2024

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французский нападающий Килиан Мбаппе сделал заявление об участии в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит RMC Sport.

Мбаппе заявил, что из-за перехода в «Реал» пропустит Олимпиаду в Париже. «Хочу пожелать всего наилучшего сборной Франции. Надеюсь, они завоюют золотую медаль и привезут ее домой», — рассказал форвард.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Контракт подписан на пять лет — до конца сезона-2028/2029.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции и победитель Лиги наций. Также он является семикратным чемпионом Франции в составе ПСЖ и «Монако».

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      Дарья Коршунова
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