Мбаппе сделал заявление об участии в Олимпийских играх-2024

Мбаппе заявил, что из-за перехода в «Реал» пропустит Олимпийские игры-2024

Французский нападающий Килиан Мбаппе сделал заявление об участии в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит RMC Sport.

Мбаппе заявил, что из-за перехода в «Реал» пропустит Олимпиаду в Париже. «Хочу пожелать всего наилучшего сборной Франции. Надеюсь, они завоюют золотую медаль и привезут ее домой», — рассказал форвард.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Контракт подписан на пять лет — до конца сезона-2028/2029.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции и победитель Лиги наций. Также он является семикратным чемпионом Франции в составе ПСЖ и «Монако».