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09:31, 10 января 2024Россия

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах Белгорода ВСУ

Гладков: в больницах остаются 58 пострадавших при обстрелах Белгорода ВСУ

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В больницах остаются 58 человек, пострадавших при обстрелах Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, трое раненых при обстреле 8 января находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, 9 января 13 пострадавших были выписаны.

Губернатор также сообщил, что в городе продолжаются работы по восстановлению поврежденных при обстрелах домов. Он надеется, что основная их часть будет завершена в ближайшее время.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что для защиты Белгорода от обстрелов необходимо усилить системы противовоздушной обороны (ПВО), а также оттеснить украинские войска как можно дальше от границы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января отметил, что российские военнослужащие делают все, чтобы минимизировать опасность для жителей города. Представитель Кремля также подчеркнул, что удары по гражданским объектам на территории России и по центру Белгорода в канун Нового года были нанесены снарядами производства Германии, Италии, США и Франции.

30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по центральным улицам Белгорода. Президент России Владимир Путин назвал обстрел спланированным терактом. На новогодних праздниках атаки по городу продолжались.

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      Константин Лысяков
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