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20:20, 10 января 2024Мир

Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Китая

Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Китая Ван И

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с китайским коллегой Ван И. Заявление о переговорах опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства.

«Был затронут ряд актуальных вопросов международной повестки, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт, ситуацию вокруг Корейского полуострова и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отмечается в заявлении МИД России.

Также сообщается, что стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форматов. В частности, китайская сторона заявила о поддержке председательства России в БРИКС.

Ранее Лавров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа и в Красном море.

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      Максим Габриелян
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