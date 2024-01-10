Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Китая Ван И

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с китайским коллегой Ван И. Заявление о переговорах опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства.

«Был затронут ряд актуальных вопросов международной повестки, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт, ситуацию вокруг Корейского полуострова и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отмечается в заявлении МИД России.

Также сообщается, что стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форматов. В частности, китайская сторона заявила о поддержке председательства России в БРИКС.

Ранее Лавров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа и в Красном море.