Поджигателя двери квартиры российского журналиста поместили под стражу

Суд арестовал организатора поджога двери квартиры журналиста Татаренкова

Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал одного из поджигателей двери квартиры ведущего «Радио Sputnik» Трофима Татаренкова — Рустама Горшкова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 35 по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Он пробудет под стражей до 7 марта.

В ходатайстве об аресте следствие отметило, что Горшков выполнял активную роль организатора. По предварительной версии, он, Шелегов и Смаков вечером 7 января подожгли входную дверь квартиры журналиста, расположенной на набережной реки Фонтанки, после чего скрылись. Ущерб оценен в 50 тысяч рублей.

Соучастники были задержаны 9 января. Все трое заявили, что получили тысячу долларов за выполненную работу, и раскаялись в содеянном.