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13:18, 10 января 202469-я параллель

Путин поделился впечатлениями от поездки на снегоболотоходе

Путин о поездке на снегоболтоходе на Чукотке: начинаешь понимать, как живут люди

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от поездки на снегоболотоходе в ходе рабочей поездке на Чукотку. Об этом он заявил во время встречи с представителями общественности и властями, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Ну например, прилететь в аэропорт, да, а потом переехать в город по зимнику в данном случае — начинаешь понимать, что это такое, как люди здесь живут», — сказал глава государства.

Он проследовал на снегоболотоходе от аэропорта до Анадыря. Такой вид транспорта дает возможность передвигаться по бездорожью.

Глава государства прибыл на Чукотку в среду, 10 января. Путин впервые приехал в регион с рабочей поездкой. До этого, в 2008 году, Путин посещал Чукотку, когда пост президента России занимал Дмитрий Медведев. Глава государства рассказал, что решил посетить Чукотку, так как лично хотел изучить ситуацию в регионе.

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      Анастасия Шейкина
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