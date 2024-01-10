В МИД России отреагировали на разгул преступности в Эквадоре

Захарова: Москва надеется, что Эквадор вернет контроль над ситуацией в стране

Москва выражает солидарность с правительством и народом Эквадора и надеется, что местные власти смогут как можно скорее вернуть контроль над ситуацией, связанной с разгулом криминальных структур. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем используемые вооруженными группировками террористические методы, включая захват заложников. Приносим соболезнования семьям погибших... Рассчитываем, что эквадорские власти смогут поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов. Собственными силами, без вмешательства извне, вернут контроль над ситуацией, восстановят спокойствие и правопорядок», — говорится в публикации.

Захарова также связала активизацию деятельности преступных группировок с попытками дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране, и пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ситуация в Эквадоре обострилась после побега из тюрьмы в Гуякиле главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты, президент ввел чрезвычайное положение и комендантский час, а Вооруженные силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито.