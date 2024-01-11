Бывшая российская фигуристка заняла третье место в короткой программе на ЧЕ

Бывшая российская фигуристка Губанова стала третьей в короткой программе на ЧЕ

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, заняла третье место в короткой программе на чемпионате Европы 2024 года в женском одиночном катании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка получила за свой прокат 68,96 балла. Лидером после короткой программы является представительница Бельгии Луна Хендрикс (74,66 балла). На втором месте расположилась ее соотечественница Нина Пинзаррон (69,70).

Ранее Губанова была признана лучшей спортсменкой Грузии по итогам 2023 года. 21-летняя фигуристка — уроженка Тольятти. Спортивное гражданство россиянка сменила в 2021 году.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.