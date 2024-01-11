Футболисты потеряли сознание на борту неисправного самолета

Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание во время перелета в Кот-д'Ивуар

Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание во время перелета в Кот-д'Ивуар на Кубок африканских наций. Об этом сообщает Daily Mail.

После посадки в самолет нескольким игрокам стало плохо из-за нехватки кислорода, спортсмены жаловались на головную боль. Через девять минут после взлета борт развернулся и совершил аварийную посадку. Отмечается, что это произошло из-за технической неисправности воздушного судна.

Ранее сообщалось, что гамбийские футболисты выдвинули национальной федерации ультиматум. Они пригрозили бойкотом Кубка, если им не выплатят премию в размере 500 тысяч евро.

Кубок африканских наций пройдет в Кот-д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля.