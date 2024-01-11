Гинеколог сравнила пользу от сна без одежды и в пижаме

Гинеколог Валентина Миланова сравнила пользу от сна без одежды и сна в пижаме зимой. Ее мнение приводит Newsweek.

Миланова считает, что привычка спать обнаженной может принести пользу женскому здоровью, поскольку постоянный приток воздуха снижает риск развития вагинальных инфекций. Кроме того, по ее мнению, отсутствие одежды улучшает терморегуляцию всего тела.

При этом Миланова отметила, что и сон в пижаме не навредит здоровью. Она посоветовала выбирать шелковые комплекты, которые приятны для тела и способны поддержать баланс влаги в интимной зоне. Дополнительным плюсом одежды для сна гинеколог назвала сохранение тепла. При этом, по ее мнению, зимой и летом в спальне важно поддерживать одинаковую температуру — около 18-19 градусов. Она обеспечивает максимальную защиту от вагинальных инфекций, заключила специалистка.

Ранее спортивный врач Джеймс О'Донован рассказал о причинах появления зуда в области заднего прохода. По его словам, симптом чаще всего появляется, когда частицы фекалий попадают на кожу. Еще одна причина — раздражение из-за пота.