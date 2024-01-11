Известный блогер бросил младенца в сугроб и покаялся, когда это вызвало скандал. Почему ему не верят и глумятся над ним?

Блогер-миллионник Сергей Косенко 8 января опубликовал ролик, в котором бросает в сугроб двухмесячного сына Лео. Мужчина высоко подбрасывает младенца, после чего тот приземляется в снег и утопает в нем. Непосредственно перед публикацией Косенко анонсировал, что намерен снять «самое популярное видео» в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ). Ему это удалось — ролик набрал миллионы просмотров и вызвал широкий общественный резонанс: инфлюэнсера осудила как русскоговорящая аудитория, так и англоязычные подписчики (его сын — гражданин США). Поступок коуча возмутил и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, а руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Косенко уголовное дело. Блогер поспешил извиниться: он утверждает, что бросал в снег не сына, а куклу, но вместо сострадания он столкнулся с волной насмешек.

Косенко обвинили в жестоком обращении с ребенком и предложили арестовать

Подписчики Косенко, который привык эпатировать публику, на этот раз негативно восприняли его новую публикацию. Зрители посчитали действия мужчины по отношению к ребенку опасными. «Последствия могут проявиться через месяц и даже несколько лет! Родителей надо судить за жестокое обращение с ребенком», — заявили они.

Сначала блогер с юмором отнесся к возмущениям зрителей и даже запостил серию сторис на эту тему. Мужчина шутил над догадками пользователей сети о том, кто действительно летел в снег — двухмесячный ребенок или кукла?

Сергей Косенко кидает двухмесячного сына в сугроб Кадр: видео @sergey_kosenko

Однако вскоре на видео обратила внимание депутат Нина Останина и попросила Следственный комитет провести в отношении инфлюэнсера проверку. Глава комитета Госдумы по делам материнства, отцовства и детства назвала поступок блогера безнравственным и преступным. «Он предлагал своим подписчикам людоедскую модель поведения. Мол, ради развлечения можно и младенца в сугроб кинуть», — написала она.

На скандал отреагировала и Екатерина Мизулина. По словам общественницы, видео «разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях».

В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов и вовсе предложил отправить Косенко под арест на 15 суток за опубликованное им видео. По мнению парламентария, блогеры идут на необдуманные поступки только ради того, чтобы набрать подписчиков.

В отношении Косенко поручили возбудить уголовное дело

Вскоре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка. К тому же Косенко решили проверить на предмет соблюдения им налогового законодательства.

Бастрыкин поручил следователям решить вопрос о выдаче блогера российским правоохранительным органам. В настоящее время мужчина находится за рубежом. После этого автор сразу же удалил видео с миллионными просмотрами со своего аккаунта и опубликовал новый пост, в котором поспешил оправдаться перед аудиторией.

Сергей Косенко оправдался за бросание новорожденного в сугроб после хейта в соцсетях

Столкнувшись со шквалом возмущений, Косенко поспешил оправдаться перед аудиторией. Он объяснил, что на самом деле бросил в сугроб куклу, которой с помощью монтажа наложили лицо и мимику его сына. К тому же он прикрепил другой ролик, в котором женщина также кидает ребенка в высокий сугроб. По словам Косенко, он давно хотел повторить вирусное видео.

Я провожу обучение, в том числе по съемке вирусного контента. Следующий поток я хотел сделать с упором на дипфейк и монтаж, поэтому решил снять популярное видео и привлечь внимание к своему новому образовательному проекту. Так появилась идея создания ролика Сергей Косенко

Однако зрители не поверили в опровержение блогера, о чем написали в комментариях. Они заметили, как на кадрах ребенок открывает глаза. В отговорки мужчины не поверила и Екатерина Мизулина. «Как говорится — поздно боржоми пить, когда почки отказали», — высказалась она в личном Telegram-канале.

10 января на странице Косенко появился новый трехминутный ролик с извинениями: блогер объяснил свой поступок неопытностью. «Отцовство для меня — впервые, а вот блогерством я занимаюсь давно. Я не смог в голове себе это сопоставить. Это была ошибка. Надеюсь вы меня поймете», — сказал Косенко. Вызвавший скандал ролик он удалил.

Извинения Косенко и его водолазка спровоцировали волну насмешек

Вместо сострадания и понимания Косенко получил новый шквал критики и даже насмешек. На видео с извинениями инфлюэнсер предстал в водолазке молочного цвета, из-за чего его принялись сравнивать с телеведущей Анастасией Ивлеевой, которая пришла в суд после проведения голой вечеринки в сером свитере с высоким горлом.

Правоохранители усмотрели в вечеринке Ивлеевой нарушение общественного порядка и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Звезде назначили наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей

Помимо Ивлеевой, роликами с извинениями поделились и другие гости вечеринки. Эстрадный певец Филипп Киркоров в черной водолазке записал видеообращение, в котором заявил, что не знал о специфике мероприятия и покинул площадку практически сразу, через пять минут.

Вслед за Киркоровым аналогичным роликом поделилась и журналистка Ксения Собчак — она предпочла появиться в кадре в бежевой водолазке. «Я люблю свою страну и извиняюсь перед всеми, кого обидела», — высказалась ведущая.

Сергей Косенко на видео с извинениями Кадр: видео @sergey_kosenko

Артистка Лолита Милявская хоть и надела молочную водолазку, но приносить извинения отказалась. По словам исполнительницы, ее удивил тот факт, что «невинная» вечеринка вызвала массовое недовольство. «Ничего, кроме иронии, не происходило, ничего вульгарного», — заключила она.

Извинения знаменитостей только развеселили поклонников. Фразы Киркорова про «заход в не ту дверь» стали мемом, а наряды звезд окрестили «извинительными водолазками». «Сергей у нас поступил не по-пацански, поэтому мы его отшиваем, как чушпана», — шутят пользователи в соцсетях.