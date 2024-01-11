Олимпийская чемпионка сравнила ощущения от свадьбы и победы на Играх

Олимпийская чемпионка Байлз сравнила ощущения от свадьбы и победы на Играх

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз сравнила ощущения от свадьбы и завоевания золотой медали на Играх. Ее слова приводит Vanityfair.

«Когда я взяла первую победу на Олимпиаде, мне было 19 лет. Тогда я подумала о том, как я могла бы превзойти это достижение. И вот моя свадьба в буквальном смысле превзошла все», — рассказала гимнастка.

Байлз вышла замуж в апреле прошлого года. Ее супругом стал игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Джонатан Оуэнс.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка. Кроме того, она является 21-кратной чемпионкой мира.