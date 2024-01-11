Олимпийский чемпион из России рассказал о предложениях о смене гражданства

Шорт-трекист Семен Елистратов рассказал, что ему предлагали сменить гражданство

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов рассказал о поступавших ему предложениях по смене гражданства. Слова россиянина приводит Metaratings.

По его словам, конкретики в этом вопросе не было. «Пытались нащупать, спрашивали об этом. По этому поводу я всегда говорил, что даже речи не может идти. Страны даже не хочу называть», — заявил Елистратов.

Россиянин также затруднился дать оценку российским спортсменам, меняющим гражданство. «Я с большим уважением отношусь к стране, в которой вырос», — добавил Елистратов.

В апреле прошлого года российская шорт-трекистка Софья Просвирнова сообщила о переходе в сборную Дании. Она отметила, что приняла это решение по семейным обстоятельствам, поскольку система подготовки в сборной России вынуждает ее быть вдали от мужа, датского конькобежца Виктора Торупа.