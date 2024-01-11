Зеленский высказался о прекращении огня. Какие последствия возможного перемирия он предрек для Украины?

Зеленский выступил против прекращения боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения огня. На пресс-конференции во время визита в Таллин он выразил мнение, что временное перемирие будет выгодно только России.

По словам украинского лидера, в нынешних условиях такое развитие событий даст Москве возможность «перегруппироваться» и не приведет к завершению конфликта.

Киев не планирует делать паузу в боевых действиях

Зеленский пояснил, что в настоящее время не намерен принимать подобных решений. Президент считает, что, если будет объявлена «передышка», Россия получит шанс восстановить силы и, в конце концов, одержать победу на поле боя.

Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, это не ведет к политическому диалогу. (...) Дать два-три года Российской Федерации? Она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер подчеркнул, что Киев будет принимать решение о перемирии, исключительно исходя из собственных интересов. Он также добавил, что партнеры не успевают наполнять склады Украины вооружением, но тем не менее помогают.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине на условиях России

Президент России Владимир Путин 1 января сообщил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, однако на своих условиях. По его мнению, сейчас началу переговорного процесса мешает позиция Запада, который пытается с помощью Украины уничтожить Россию.

По мнению Путина, стратегическая инициатива в зоне спецоперации на данный момент находится в руках России. Он сообщил, что командиры «научились не выполнять задачи любой ценой» и выступает за любые проведения наступательных операций «после серьезного огневого поражения противника»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия не видит прогресса в мирном процессе по Украине, поэтому продолжает спецоперацию. Пресс-секретарь сказал, что на Украине по-прежнему действует отказ Киева от переговоров с Россией, а процессы по урегулированию без участия России — странные и трудно объяснимые.

Лавров отверг рассмотрение предложений по прекращению огня на Украине

В сентябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огня на Украине.

Когда нам говорят про переговоры, Путин комментировал это. Он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы уже раз это рассмотрели, вы нас обманули Сергей Лавров глава МИД России

При этом в ноябре 2022-го министр докладывал, что усилия Москвы по достижению консенсуса и начала переговорного процесса для мирного урегулирования кризиса на Украине блокируются с апреля.