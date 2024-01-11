Производитель перевозившего Путина снегоболотохода учтет критические замечания

Производитель снегоболотохода «Хищник» учтет критические замечания Пескова

Производитель перевозившего президента России Владимира Путина снегоболотохода «Хищник» учтет критические замечания по изделию, сделанные пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым. Об этом сообщает РИА Новости.

«При сборке вездеходов мы стараемся подбирать лучшие узлы и агрегаты — то, что есть в доступе, что можем взять у отечественных производителей. Сами делаем кузов, раму, дорабатываем и модернизируем некоторые узлы и агрегаты, совершенствуем их, улучшая их технические характеристики», — сказал директор выпускающего технику предприятия Максим Мезенин.

По его словам, коробку передач у вездехода поменять нельзя, так как она российского производства.

Ранее Песков заявил, что производителям снегоболотохода следует довести машину «до ума», поскольку «руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный».

Прибывший 10 января на Чукотку Путин добирался на «Хищнике» от аэропорта до Анадыря. Были ли впечатления главы государства от поездки на данном транспортном средстве такими же критическими, Песков не сообщил, уточнив, что ему об этом неизвестно.