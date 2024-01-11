Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:41, 11 января 2024Наука и техника

Производитель перевозившего Путина снегоболотохода учтет критические замечания

Производитель снегоболотохода «Хищник» учтет критические замечания Пескова

Кадр: Жизнь сибиряка / YouTube

Производитель перевозившего президента России Владимира Путина снегоболотохода «Хищник» учтет критические замечания по изделию, сделанные пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым. Об этом сообщает РИА Новости.

«При сборке вездеходов мы стараемся подбирать лучшие узлы и агрегаты — то, что есть в доступе, что можем взять у отечественных производителей. Сами делаем кузов, раму, дорабатываем и модернизируем некоторые узлы и агрегаты, совершенствуем их, улучшая их технические характеристики», — сказал директор выпускающего технику предприятия Максим Мезенин.

По его словам, коробку передач у вездехода поменять нельзя, так как она российского производства.

Ранее Песков заявил, что производителям снегоболотохода следует довести машину «до ума», поскольку «руль работает плохо, коробка плохо, очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный».

Прибывший 10 января на Чукотку Путин добирался на «Хищнике» от аэропорта до Анадыря. Были ли впечатления главы государства от поездки на данном транспортном средстве такими же критическими, Песков не сообщил, уточнив, что ему об этом неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин назвал причину подорожания яиц в России

      Лидер «Левого фронта» Удальцов попал под следствие за оправдание терроризма

      Женщина нашла похожее на монстра из фильма «Чужой» существо на пляже

      Путин оценил ситуацию с ростом цен в стране

      Российская блогерша отдохнула на яхте и лишилась джинсов за 130 тысяч рублей

      Российские полицейские попались на оформлении фальшивых документов мигрантам

      Замминистра обороны США управляла Пентагоном с пляжа без ведома Байдена

      Начато расследование по факту ДТП с пострадавшим поэтом Рубинштейном

      Международная федерация хоккея ввела санкции против сборной Израиля

      В Британии признали смерть бывшего топ-менеджера ЮКОСа самоубийством

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости