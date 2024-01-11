Датские принцы стали фотомоделями и подтолкнули королеву к отречению

Nine.com.au: отречение королевы Дании связали с карьерой ее внуков-фотомоделей

Датская пресса связала внезапное отречение королевы Маргрете от престола с модельной карьерой ее внуков — принцев Николая и Феликса. Об этом сообщает Nine.com.au.

24-летний Николай и 22-летний Феликс — сыновья принца Иоахима, младшего сына королевы Маргрете. И тот, и другой работают фотомоделями и таким образом извлекают финансовую выгоду из своего королевского происхождения. По одной из версий, именно их успехи подтолкнули ее к отречению.

Николай еще в 2018 году бросил военную академию, куда его по традиции отправили родители, и полностью посвятил себя модельной карьере. В том же году он подписал контракт с датским модельным агентством Scoop Models и стал участвовать в показах Burberry и Dior. Принц появлялся на обложке скандинавского издания журнала Vogue и ездил на Парижскую неделю моды.

Его младший брат Феликс пошел по стопам брата: он тоже учился в военной академии, бросил ее и в феврале 2023 года снялся в рекламной кампании датского бренда Georg Jensen.

В интервью скандинавскому Vogue Николай утверждал, что родственники не пытались его остановить, когда он решил стать фотомоделью. «Никто не имел ничего против, — говорил он. — Но мне, конечно, пришлось объяснить все семье. Но это всегда приходится, что бы я ни делал».

31 декабря 2023 года Маргрете II сообщила, что отречется от престола 14 января. Преемником королевы станет ее старший сын — наследный принц Фредерик.

В сентябре 2022 года королева Маргрете II лишила королевских титулов Николая, Феликса, а также их младшего брата Хенрика Карла и младшую сестру Афину. Официально она объясняла это желанием сделать так, чтобы они сами определяли свою судьбу. При этом другие внуки королевы сохранили свои титулы. Многие сочли это признаком того, что она недовольна выбором Николая.

Решение королевы привело к расколу в королевской семье. Отец Николая и Феликса, принц Иоахим, заявил журналистам, что у него непростые отношения с братом и что он не разговаривал с матерью по поводу ее решения. Королева выступила с официальными извинениями, но титулы так и не вернула.

Ранее сообщалось, что папарацци сфотографировали датского кронпринца Фредерика в обществе Хеновевы Казановы — звезды реалити-шоу, которая познакомилась с ним на эксклюзивной охоте в Альпах. Это стало поводом для подозрений, что Фредерик изменяет супруге. После отречения Маргрете он станет королем Дании.