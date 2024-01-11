Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:31, 11 января 2024Из жизни

Датские принцы стали фотомоделями и подтолкнули королеву к отречению

Nine.com.au: отречение королевы Дании связали с карьерой ее внуков-фотомоделей
Маргрете II

Маргрете II. Фото: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix / Reuters

Датская пресса связала внезапное отречение королевы Маргрете от престола с модельной карьерой ее внуков — принцев Николая и Феликса. Об этом сообщает Nine.com.au.

24-летний Николай и 22-летний Феликс — сыновья принца Иоахима, младшего сына королевы Маргрете. И тот, и другой работают фотомоделями и таким образом извлекают финансовую выгоду из своего королевского происхождения. По одной из версий, именно их успехи подтолкнули ее к отречению.

Николай еще в 2018 году бросил военную академию, куда его по традиции отправили родители, и полностью посвятил себя модельной карьере. В том же году он подписал контракт с датским модельным агентством Scoop Models и стал участвовать в показах Burberry и Dior. Принц появлялся на обложке скандинавского издания журнала Vogue и ездил на Парижскую неделю моды.

Его младший брат Феликс пошел по стопам брата: он тоже учился в военной академии, бросил ее и в феврале 2023 года снялся в рекламной кампании датского бренда Georg Jensen.

Материалы по теме:
Тайные любовницы, отмороженный пенис и война со слизнями. Как королевские семьи Европы провели 2023 год
Тайные любовницы, отмороженный пенис и война со слизнями.Как королевские семьи Европы провели 2023 год
23 декабря 2023
В Европе случился крупнейший королевский скандал со времен принцессы Дианы. У будущего короля Дании обнаружили любовницу
В Европе случился крупнейший королевский скандал со времен принцессы Дианы. У будущего короля Дании обнаружили любовницу
22 ноября 2023
Будущему королю Дании сватают «TikTok-принцессу». Что известно о ее русских корнях и почему ее матери грозила тюрьма?
Будущему королю Дании сватают «TikTok-принцессу».Что известно о ее русских корнях и почему ее матери грозила тюрьма?
17 августа 2023

В интервью скандинавскому Vogue Николай утверждал, что родственники не пытались его остановить, когда он решил стать фотомоделью. «Никто не имел ничего против, — говорил он. — Но мне, конечно, пришлось объяснить все семье. Но это всегда приходится, что бы я ни делал».

31 декабря 2023 года Маргрете II сообщила, что отречется от престола 14 января. Преемником королевы станет ее старший сын — наследный принц Фредерик.

В сентябре 2022 года королева Маргрете II лишила королевских титулов Николая, Феликса, а также их младшего брата Хенрика Карла и младшую сестру Афину. Официально она объясняла это желанием сделать так, чтобы они сами определяли свою судьбу. При этом другие внуки королевы сохранили свои титулы. Многие сочли это признаком того, что она недовольна выбором Николая.

Решение королевы привело к расколу в королевской семье. Отец Николая и Феликса, принц Иоахим, заявил журналистам, что у него непростые отношения с братом и что он не разговаривал с матерью по поводу ее решения. Королева выступила с официальными извинениями, но титулы так и не вернула.

Ранее сообщалось, что папарацци сфотографировали датского кронпринца Фредерика в обществе Хеновевы Казановы — звезды реалити-шоу, которая познакомилась с ним на эксклюзивной охоте в Альпах. Это стало поводом для подозрений, что Фредерик изменяет супруге. После отречения Маргрете он станет королем Дании.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер легендарный актер Юрий Соломин. За какие роли его полюбили миллионы россиян?

      Армения примет участие в заседании по «формуле мира» Зеленского

      Доктор Мясников рассказал о раздражающих его просьбах

      В парламенте Словакии ответили США на требование осудить Россию

      Россиянка обнаружила болото под полом своей квартиры

      Украина получит более миллиарда евро от Эстонии

      В Госдуме прокомментировали смерть худрука Малого театра Соломина

      Раскрыт простой способ вернуть форму растянутой футболке

      Россиянин вырастил дома почти 300 кустов конопли

      Мощнейшее оружие Российской армии в зоне СВО усилят

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости