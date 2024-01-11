Роднина отказалась считать российскую школу фигурного катания лучшей в мире

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила уровень российской школы фигурного катания. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Роднина отказалась считать российскую школу фигурного катания лучшей в мире. «Сам себя не похвалишь — никто не похвалит, это понятно. Российская школа действительно очень сильная. Но говорить, что она лучшая, я бы не стала. Где‑то она лучше, где‑то хуже. Тем более вся жизнь развивается у нас по кривой — up and down», — поделилась она.

Ранее Роднина высмеяла Гран-при России по фигурному катанию. Она назвала соревнования первенством ЖЭКа.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также других международных турнирах.