Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:10, 11 января 2024Бывший СССР

Россия запретила въезд двум высокопоставленным политикам Молдавии

Кожокару: РФ закрыла въезд генсеку правительства Молдавии и главе кабинета Санду

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия запретила въезд генсеку правительства Молдавии Артуру Мижу и главе кабинета президента Майи Санду Адриану Бэлуцелу. Об этом сообщил правительственный пресс-секретарь Филипп Кожокару, цитирует РИА Новости.

Въезд в РФ также запрещен советнику Санду Ольге Рошке, члену Совета по телевидению и телевидению и координатору Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александру Маноли, заявил он. Кожокару добавил, что под запрет попали семь журналистов Молдавии.

Ранее официальный представитель МИД республики Игорь Захаров выразил сожаление из-за решения Москвы закрыть въезд для некоторых молдавских граждан. 10 января в российское внешнеполитическое ведомство вызвали посла Молдавии в Москве Лилиана Дарий. Ему заявили протест в связи с недружественными действиями Кишинева. В МИД РФ подчеркнули, что если это продолжится, то Москва оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.

Как уточнили в министерстве, послу Молдавии была выражена обеспокоенность из-за информации, что республика планирует готовить украинских военнослужащих на своей территории при участии НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестованному за выстрел в жительницу Луганска Герою России добавили еще одну статью. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

      Россиян высадили из самолета на взлетно-посадочной полосе из-за ураганного ветра

      Место аварии с минивэном и фурой в Пензенской области попало на видео

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Подростки сожгли паспорт россиянки из-за долга в тысячу рублей

      Подруга пропавшей в Турции россиянки записала видеообращение с просьбой о помощи

      В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

      Лидеру группы «Пасош» Мартичу позволили покинуть Россию без задержания

      В российской колонии произошел бунт заключенных

      Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости