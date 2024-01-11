Россия запретила въезд двум высокопоставленным политикам Молдавии

Кожокару: РФ закрыла въезд генсеку правительства Молдавии и главе кабинета Санду

Россия запретила въезд генсеку правительства Молдавии Артуру Мижу и главе кабинета президента Майи Санду Адриану Бэлуцелу. Об этом сообщил правительственный пресс-секретарь Филипп Кожокару, цитирует РИА Новости.

Въезд в РФ также запрещен советнику Санду Ольге Рошке, члену Совета по телевидению и телевидению и координатору Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александру Маноли, заявил он. Кожокару добавил, что под запрет попали семь журналистов Молдавии.

Ранее официальный представитель МИД республики Игорь Захаров выразил сожаление из-за решения Москвы закрыть въезд для некоторых молдавских граждан. 10 января в российское внешнеполитическое ведомство вызвали посла Молдавии в Москве Лилиана Дарий. Ему заявили протест в связи с недружественными действиями Кишинева. В МИД РФ подчеркнули, что если это продолжится, то Москва оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.

Как уточнили в министерстве, послу Молдавии была выражена обеспокоенность из-за информации, что республика планирует готовить украинских военнослужащих на своей территории при участии НАТО.