МИД России вызвал посла Молдавии и заявил протест из-за недружественных действий

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и заявило ему протест из-за недружественных действий Кишинева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры МИД России

Россия обеспокоена сообщениями о планах готовить ВСУ в Молдавии

В ведомстве сообщили, что послу Молдавии была выражена обеспокоенность в связи с информацией о том, что республика планирует готовить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей территории с участием инструкторов из стран НАТО.

Было указано на неприемлемость такой поддержки, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне киевского режима МИД России

Ранее начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран сообщил, что украинских военных подготавливают на территории более 30 государств, в том числе Молдавии. В настоящее время коалиция партнеров насчитывает 34 страны. Среди них США, Великобритания, Канада, Норвегия, Австралия, большинство стран ЕС, а также Грузия.

Москва выступает против дискриминации СМИ и антироссийских заявлений

В МИД отметили, что к недружественным действиям относятся факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ. Это идет вразрез с международными обязательствами Кишинева в сфере защиты свободы слова и прав журналистов.

Системный характер приобрели случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, участились необоснованные отказы в пересечении границы. Со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера МИД России

В ведомстве отметили, что посла уведомили о закрытии въезда на территорию России ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия властей страны.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти России попытаются дестабилизировать ситуацию в стране к президентским выборам, провести которые планируется в ноябре 2024 года. По ее словам, для этого Кремль будет использовать людей, находящихся внутри страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные обвинения голословными, подчеркнув, что они надоели Москве.

В октябре Санду заявила об увеличении расходов на оборону, а также назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности страны. Она призывала отказаться от сотрудничества с Москвой ради продвижения европейских ценностей.

В ноябре в МИД России заявляли, что страны Запада пытаются добиться полного краха российско-молдавских отношений, хотя по вине Кишинева они и так сейчас «находятся в весьма плачевном состоянии».

