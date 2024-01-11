Румыния понадеялась на присоединение других стран НАТО к противоминной группе

Минобороны Румынии надеется на присоединение стран НАТО к противоминной группе

Бухарест надеется на присоединение других стран НАТО, помимо Румынии, Турции и Болгарии, к противоминной группе в Черном море. Об этом сообщил глава румынского Минобороны Анджел Тылвэр, его цитирует ТАСС.

«С доверием ожидаю участия в будущем прибрежных партнеров НАТО, постоянных военно-морских групп НАТО и других союзных государств в целях укрепления взаимодействия в обеспечении безопасности Черного моря и евроатлантического региона», — заявил военный.

Ранее Турция, Румыния и Болгария договорились о создании группы по обезвреживанию противокорабельных мин в Черном море и подписали соответствующий меморандум.