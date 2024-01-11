В Чехии заявили о значительном превосходстве России над Украиной в беспилотниках

Irozhlas: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз

Российские беспилотники в восемь раз превосходят беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил чешский новостной портал Irozhlas.

Как заявил источник в зоне военных действий, такую оценку дали сами украинские военные, которые и заявили о значительном превосходстве дронов. «Восемь к одному — это оценка нескольких украинских групп», — говорится в сообщении.

В статье отмечается, что Россия начала крупно инвестировать в развитие и производство дронов, что проявилось и в их числе. Российских беспилотников в зоне спецоперации стало так много, что украинские солдаты по четыре часа не могут выйти из блиндажа, отметил источник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские разведывательные системы, включая беспилотники, эффективно применяются в ходе специальной военной операции. По словам главы государства, об эффективности дронов в зоне боевых действий ему рассказал один из военнослужащих.