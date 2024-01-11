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18:43, 11 января 2024Мир

В Чехии заявили о значительном превосходстве России над Украиной в беспилотниках

Irozhlas: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Российские беспилотники в восемь раз превосходят беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил чешский новостной портал Irozhlas.

Как заявил источник в зоне военных действий, такую оценку дали сами украинские военные, которые и заявили о значительном превосходстве дронов. «Восемь к одному — это оценка нескольких украинских групп», — говорится в сообщении.

В статье отмечается, что Россия начала крупно инвестировать в развитие и производство дронов, что проявилось и в их числе. Российских беспилотников в зоне спецоперации стало так много, что украинские солдаты по четыре часа не могут выйти из блиндажа, отметил источник.

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