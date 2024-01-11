Кремль оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы Дальнего Востока

Песков: тема возврата Хабаровску статуса столицы ДФО сейчас не обсуждается

Вопрос о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) сейчас не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

В четверг, 11 января, Путин прибыл в Хабаровск. Там он побывал в Тихоокеанском государственном университете, провел встречу с предпринимателями ДФО и губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Днем ранее, 10 января, президент посетил Чукотку.

Сейчас столица ДФО — Владивосток. Путин в 2018 году подписал указ о переносе столицы округа из Хабаровска Владивосток, до этого с соответствующим предложением выступил врио губерантора Приморского края Олег Кожемяко. По его мнению, в пользу этого решения говорило, в частности, наличие там портов и развитой инфраструктуры.