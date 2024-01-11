Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:26, 11 января 2024Россия

Кремль оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы Дальнего Востока

Песков: тема возврата Хабаровску статуса столицы ДФО сейчас не обсуждается

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Вопрос о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) сейчас не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

В четверг, 11 января, Путин прибыл в Хабаровск. Там он побывал в Тихоокеанском государственном университете, провел встречу с предпринимателями ДФО и губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Днем ранее, 10 января, президент посетил Чукотку.

Сейчас столица ДФО — Владивосток. Путин в 2018 году подписал указ о переносе столицы округа из Хабаровска Владивосток, до этого с соответствующим предложением выступил врио губерантора Приморского края Олег Кожемяко. По его мнению, в пользу этого решения говорило, в частности, наличие там портов и развитой инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер легендарный актер Юрий Соломин. За какие роли его полюбили миллионы россиян?

      Раскрыты последствия кризиса в Красном море для мировой экономики

      Медведев высказался об используемом Россией на Украине оружии

      Умер один из главных создателей вакцины «Спутник-V»

      В Верховной Раде начался сбор подписей для отставки спикера Стефанчука

      Кремль оценил возможность возврата Хабаровску статуса столицы Дальнего Востока

      В Киеве назвали сроки открытия затопленной части метро

      Дефицит бюджета России оценили

      Оценено влияние частичного вступления Болгарии и Румынии в Шенген на россиян

      Вучич подтвердил приверженность Сербии дружбе с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости