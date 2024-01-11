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06:27, 11 января 2024Россия

Песков раскрыл подробности о поездке Путина на Дальний Восток

Песков: Путин любит получать информацию из первых рук и сразу давать поручения
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал подробности о поездке президента России Владимира Путина на Дальний Восток. Об этом он сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, соответствующее видео Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Песков раскрыл подробности о поездке Путина на Дальний Восток и подчеркнул, что у президента состоится важная беседа с деловыми кругами региона в Хабаровске. Пресс-секретарь уточнил, что глава государства любит получать информацию из первых рук и сразу давать поручения.

«Во-первых, он не по справкам, а непосредственно от участника процесса получает информацию. И потом — это хороший повод сформулировать по ходу поручение так же, как это было на встрече с общественниками в Анадыре», — добавил Песков.

10 января Путин прилетел в Хабаровск. Ранее в этот же день он прибыл на Чукотку. Тогда Песков заявил, что теперь Путин видел всю страну. «Это его первый приезд. Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что он видел всю Россию», — сказал представитель Кремля.

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      Марина Совина
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