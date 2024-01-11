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13:50, 11 января 2024Экономика

В России оценили ситуацию с поставками фруктов из Эквадора

Россельхознадзор не выявил проблем с поставками бананов и ананасов из Эквадора

Фото: Monika Guzikowska / Unsplash

В Россельхознадзоре не выявили проблем с поставками различных видов фруктов из Эквадора на фоне мятежа мафиозных группировок в латиноамериканской стране. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Эквадор является одним из ключевых поставщиков бананов и ананасов на российский рынок. По итогам 2023 года в РФ из латиноамериканской страны ввезли в общей сложности 1,3 миллиона тонн бананов и 723 тонны ананасов. «Россельхознадзор не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора в Россию», — оценили ситуацию в ведомстве.

Ранее об отсутствии проблем с поставками бананов из Эквадора также заявлял глава Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар. По его словам, порты латиноамериканской страны продолжают работать в штатном режиме, и отгрузке бананов ничего не угрожает.

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Однако позже президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП) Ирина Норина рассказала о первых уведомлениях российских импортеров о рисках сбоев поставок бананов со стороны эквадорских контрагентов. Она уточнила, что сроки доставки фруктов в РФ могут сместиться из-за временного закрытия портов в латиноамериканской стране.

Вооруженное противостояние в Эквадоре началось 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. Кризисная ситуация усугубилась спустя несколько дней, после того как из тюрьмы сбежал еще один влиятельный мафиозный лидер Фабрисио Колона Пико. На фоне столкновений и захвата госучреждений в столицу Эквадора Кито стянули военную технику, а президенту страны пришлось объявить о введении чрезвычайное положение и комендантского часа.

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