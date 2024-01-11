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07:30, 12 января 2024Спорт

Врач дала советы по возвращению к тренировкам после праздников

Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина дала советы по возвращению к тренировкам после новогодних праздников. Ее слова приводит РИАМО.

Специалист отметила, что не стоит начинать с интенсивных занятий для сжигания лишних калорий. По ее словам, лучше обратить внимание на регулярные прогулки, дыхательные упражнения и йогу.

«Это поможет подготовить тело к более активным тренировкам в дальнейшем. Оптимальное снижение веса происходит в течение нескольких месяцев, при этом здоровое снижение веса обычно составляет 500 граммов жировой массы в неделю», — отметила врач.

Ранее диетолог Майкл Мосли рекомендовал, чтобы быстро избавиться от лишних калорий и сахара, после застолья выйти на улицу и пройтись быстрым шагом.

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      Алексей Гусев
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