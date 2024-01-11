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17:36, 11 января 2024Бывший СССР

Зеленский вылетел из Эстонии в Латвию

Зеленский сообщил о рабочем визите в Латвию

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Владимир Зеленский вылетел в Латвию из Эстонии, куда ранее прибыл с рабочим визитом. Украинский лидер сообщил о том, что направляется в Ригу, в своем Telegram-канале.

«Официальная церемония встречи в Латвии», — написал Зеленский.

Украинский президент прибыл в Таллин вечером в среду. О его визите местные власти сообщили лишь утром следующего дня, объяснив позднее сообщение об этом вопросами безопасности.

В столице Эстонии у Зеленский встретился с президентом страны Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. На этих встречах обсуждались дальнейший план по противостоянию России и вопросы помощи Украине.

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