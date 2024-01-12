Мать Мбаппе рассказала о готовности игрока взять миллиарды от ПСЖ

Мать Мбаппе Ламари заявила о готовности игрока взять 10 миллиардов от ПСЖ

Файза Ламари, мать и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, рассказала подробности продления контракта с французской командой в 2022 году. Ее слова приводит RMC Sport со ссылкой на Le Parisien.

«Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять десять миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система», — заявила Ламари, при этом не уточнив, какую валюту она имела в виду.

С 2022 года Мбаппе пытался подписать мадридский «Реал». Однако форвард продлил соглашение с ПСЖ, за который выступает с 2018-го. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией пролонгации на один сезон. При этом французы готовы к тому, что Мбаппе может отказаться от их предложения.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.