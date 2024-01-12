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11:44, 12 января 2024Мир

МИД России обвинил США в эскалации ситуации в Красном море

Захарова: позиция США по Красному морю в СБ ООН была предлогом для эскалации

Фото: Aaron Lau / U.S. Navy / Globallookpress.com

Позиция Вашингтона по Красному морю в Совете Безопасности (СБ) ООН была лишь предлогом для эскалации ситуации в регионе. В этом официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила правительство США, сообщает ТАСС.

«Наши опасения о том, что позиция США в Совете Безопасности ООН по Красному морю — лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации и напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, России настаивает на том, что нельзя допустить дальнейшей эскалации ситуации, а также призывает международное сообщество решительно осудить нападение группы стран во главе с США на Йемен.

Ранее представитель МИД заявила, что авиаудары США по Йемену являются примером пренебрежения международным правом. Она подчеркнула, что англосаксы в очередной раз извратили резолюцию СБ ООН.

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      Дарья Балацкая
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