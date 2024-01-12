Приостановившая карьеру Туктамышева сообщила о возобновлении тренировок

Приостановившая карьеру Елизавета Туктамышева заявила о возобновлении тренировок

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, приостановившая карьеру, сообщила о возобновлении тренировок. Спортсменка высказалась в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам спортсменки, у нее закончились все шоу. «Начинаю восстанавливать тройной аксель. Была одна не совсем удачная попытка. Но у меня есть еще пять дней для того, чтобы отработать тройной аксель до конца. Верьте в меня», — отметила Туктамышева.

Ранее Туктамышева сравнила заработки от участия в соревнованиях и в ледовых шоу. Она рассказала, что получает в шоу не меньше, чем если бы успешно выступала на турнирах.

22 октября прошлого года Туктамышева объявила о решении взять паузу в спортивной карьере. Фигуристка пропустит сезон-2023/2024. Она объяснила, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.