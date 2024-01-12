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12:18, 12 января 2024Путешествия

Россия отреагировала на обвинения в миграционном кризисе в Финляндии

Захарова: неконтролируемого потока беженцев из России в Финляндию нет

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

В Москве назвали выдвинутые в адрес страны обвинения в миграционном кризисе в Финляндии двойными стандартами. Так на ситуацию отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, неконтролируемого потока беженцев из России в Финляндию нет. «Очередной пример двойных стандартов Запада или вообще отсутствие стандартов», — заключила представитель МИД.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 11 февраля. Уточняется, что такое решение было принято 11 января на общем заседании Госсовета.

До этого глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что финско-российская граница должна оставаться закрытой, поскольку ситуация с беженцами не улучшилась. По ее словам, есть риск, что «Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта».

В настоящее время все пропускные пункты на границе с Россией закрыты по решению финских властей, принятому из-за наплыва беженцев. Через границу пропускают только грузовой транспорт.

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      Зарина Дзагоева
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