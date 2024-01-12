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16:15, 12 января 2024Мир

Назван срок согласования следующего транша военной помощи Украине со стороны США

Американист Дудаков: помощь Киеву зависит от компромисса Белого дома и Конгресса

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Срок выделения следующего транша военной помощи Украине со стороны США зависит от того, как быстро Конгресс и Белый дом найдут компромисс в этом вопросе, рассказал политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный период согласования следующей передачи средств Киеву.

«В конце декабря американцы предоставили Украине последний транш военной помощи, и эти две недели практически ничего официально не поставляли. 19 января — дедлайн по шатдауну, то есть приостановке работы правительства США. Соответственно, за эти семь дней нужно согласовать новый бюджет», — рассказал Дудаков.

Тем не менее, по словам американиста, между республиканцами и демократами остаются противоречия в этом вопросе.

«Республиканцы требуют для начала разрешить миграционный кризис на южной границе США, прежде чем выделять деньги. Сейчас республиканцы придумали новую стратегию: в этом бюджете выделять Украине транши ежемесячно. То есть буквально каждый месяц согласовывать условно по пять миллиардов долларов, которые нужны Белому дому. Если республиканцам что-то не понравится, то они просто в следующем месяце эти деньги не согласуют. Это один из возможных вариантов, который сейчас обсуждают в Вашингтоне», — сообщил он.

Если же не удастся прийти даже к этому компромиссу, то, скорее всего, вопрос траншей переносится на февраль

Малек Дудаковполитолог-американист

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. Он уточнил, что у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы. Также Кирби назвал критически важным, чтобы Конгресс в дальнейшем одобрил выделение денег для Украины.

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В декабре США выделили Украине пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. Киев, в частности, получил боеприпасы и оборудование для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства. Больше средств для помощи Украине у США нет, новый пакет помощи ожидает одобрения в Конгрессе.

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