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14:56, 12 января 2024Спорт

Туктамышева высказалась о насилии в спорте

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что тренеры не применяли к ней насилие

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева высказалась о насилии в спорте. Ее слова приводит «Мел».

«Я с этим за всю свою спортивную карьеру ни разу не столкнулась. Но знаю, что есть известные фигуристки, которые, к сожалению, через это прошли», — заявила она. Фигуристка подчеркнула, что насилие никак нельзя оправдать.

По мнению Туктамышевой, после повышения внимания к проблеме тренеры начали пересматривать свое поведение и перестали применять насильственные методы воспитания. «Думаю, молодые тренеры, которые сами недавно закончили кататься, точно не будут так поступать со своими спортсменами», — резюмировала она.

Ранее фигурист Владимир Самойлов рассказал, что после интенсивных занятий в группе Этери Тутберидзе у него появились проблемы со здоровьем — боли в спине. «Когда я к ней пришел, у меня уже были протрузии. На что мне сказали: "Это у всех спортсменов бывает, это минимальное, что может быть". Она сразу знала, я ей сказал. Но в итоге все проявилось в грыже двух видов», — поделился он.

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