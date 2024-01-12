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12:12, 12 января 2024Спорт

В России потребовали пояснений МОК из-за плана беглого шпажиста выступать за США

Депутат Свищев задал МОК вопросы из-за желания шпажиста Биды выступать за США

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев потребовал пояснений Международного олимпийского комитета (МОК) из-за желания сбежавшего из России шпажиста Сергея Биды выступать за США на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Свое мнение по этой теме депутат озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Для меня это (желание спортсмена выступать за США — прим. "Ленты.ру") уже не новость. Тема давно обсуждается и в спортивных кругах, и в Федерации фехтования, и в Олимпийском комитете России, и в Минспорта. Но вопрос в другом. Мне интересна позиция МОК», — заявил Свищев.

Депутат отметил, что по требованию МОК российские спортсмены, являющиеся представителями спортивных клубов силовых структур, не допускаются до участия в Олимпийских играх.

Даже если сейчас Бида таковым себя не считает, то он и его супруга в течение нескольких лет были представителями спортивных клубов силовых наших структур

Дмитрий Свищевпредседатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

«Здесь необходимо получить разъяснение Международного олимпийского комитета: так будут допускаться спортсмены, которые представляли силовые ведомства, или не будут? Или будут какие-то исключения? Очень много вопросов. Меня беспокоит не сам факт того, что они будут выступать за американскую команду — это уже факт свершившийся, он уже из России уехал. Здесь сейчас к нему есть претензии, но это уже понятная история. А мне интересна позиция МОК. Хотелось бы получить разъяснения», — заключил Свищев.

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12 января стало известно, что сбежавшие из России фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида захотели выступать за США. Спортсмены намерены получить американское гражданство и отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

26 декабря МВД России объявило Сергею и Виолетту Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда из страны Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его супруга ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских игр в Токио 2020 года в командном турнире в фехтовании на шпагах. Также он трижды становился чемпионом Европы в команде. Виолетта Бида имеет в активе серебряные медали чемпионата мира и чемпионата Европы в командном турнире на шпагах.

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      Алена Шевченко
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