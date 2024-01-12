В США раскрыли возможный ответ России на конфискацию ее активов

Bloomberg: РФ готовится к судебной тяжбе из-за планов Запада изъять ее активы

Россия готовится к судебным разбирательствам, чтобы помешать попыткам США или стран Евросоюза (ЕС) изъять часть замороженных активов своего Центробанка (ЦБ) на восстановление украинской экономики и разрушенной инфраструктуры. О возможно ответе России на планы Запада сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства раскрыли, что представители российского ЦБ в настоящее время «близки к соглашению» с международными юридическими фирмами и готовятся к судебной тяжбе для представления интересов страны в случае судебного разбирательства. При этом названия конкретных контор, с которыми регулятор планирует вести дела, источники раскрывать не стали.

Помимо этого, представители российских властей собирают экспертные заключения по поводу подобных прецедентов в других странах, а также особенностей соответствующего законодательства за рубежом. Впрочем, по итогам проведенного анализа они пока пришли к выводу, что конфискация заблокированных российских активов представляется маловероятной.

О поддержке администрацией президента США Джо Байдена конфискации замороженных российских активов стало известно 11 января.

Тогда агентство Bloomberg сообщило, что Совет национальной безопасности Соединенных Штатов поддержал принятие законопроекта, позволяющего изъять заблокированные на Западе активы России в размере 300 миллиардов долларов в пользу Украины. Источники агентства связали подобное решение на фоне появившихся у Вашингтона трудностей с продолжением оказания финансовой помощи Киеву.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия властей западных стран будут иметь «глубокие последствия» и не останутся без ответа. В Кремле намерения руководства США сочли «незаконными» и пообещали принять контрмеры, если заблокированные на Западе российские активы будут конфискованы.