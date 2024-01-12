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10:24, 12 января 2024Спорт

Василевский стал самым результативным российским голкипером НХЛ

Андрей Василевский стал самым результативным российским голкипером в истории НХЛ

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 12 января «Тампа» в овертайме обыграла «Нью‑Джерси Девисл» со счетом 4:3. Российский голкипер отдал результативную передачу на Даррена Рэддиша, который забросил победную шайбу.

Таким образом, теперь на счету Василевского 19 очков в карьере в НХЛ. Он стал самым результативным российским голкипером в истории лиги, обойдя Николая Хабибулина, на счету которого 18 очков.

Ранее 29-летний Василевский возглавил рейтинг лучших голкиперов лиги по версии NHL Network. Он удерживает первое место топа на протяжении пяти лет. Росиянин выступает в составе «Тампы» с 2014 года.

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