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00:25, 13 января 2024Мир

Байден назвал хуситов «террористической группировкой»

Президент США Байден назвал хуситов «террористической группировкой»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден назвал хуситов «террористической группировкой». Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать наносить ответные удары по хуситам, если те не прекратят свои атаки. Политик назвал поведение хасидов возмутительным.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил глава Белого дома, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, Министерство иностранных дел Йемена пригрозило, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране. Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на пятницу, 12 января, в связи с агрессией западных государств.

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      Марина Совина
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