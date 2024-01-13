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00:05, 14 января 2024Силовые структуры

Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за пожара на складе Wildberries

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожара на складе Wildberries
СюжетПожары в России

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба СК России в Telegram-канале.

Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Олег Бобков также должен предоставить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего.

Ранее источник, близкий к МЧС, назвал три версии пожара на складе Wildberries.

Пожар начался в Шушарах примерно в 08:00 в субботу, 13 января. В этот момент на складе находилось около тысячи человек. Возгорание попало на видео. В компании подтвердили факт пожара. Там отметили, что компенсируют продавцам стоимость сгоревших товаров, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы В результате пожара пострадала 22-летняя девушка.

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      Ксения Назарова
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