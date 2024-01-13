Экс-офицер ВС США Беннет: в смерти блогера Лиры виноваты американские власти

В смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме виноваты власти США, которые никак не помогли своему гражданину, потому что он говорил неудобную правду. Об этом заявил «Известиям» бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США, политолог Скотт Беннет.

По его мнению, правительство США предало Лиру, фактически нарушив тем самым основной закон о свободе американских граждан и защите их прав. Причину смерти блогера Беннет видит в том, что Лира хотел говорить и говорил правду о происходящем на Украине.

Беннет считает, что Вашингтон и Киев не будут проводить никакого расследования смерти Лиры и «постараются закопать всю правду, связанную с его убийством». Кроме того, американские граждане не узнают о произошедшем, поскольку об этом не расскажут по телевидению.

12 января журналист Такер Карлсон заявил о смерти Лиры в украинской тюрьме. Американец скончался в возрасте 55 лет. По словам журналиста, Лира был осужден «за преступление, связанное с критикой правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена». Госдеп США подтвердил смерть Лимы.

В апреле Министерство иностранных дел Чили заявило об исчезновении в Харькове журналиста Гонсало Лиры, критиковавшего Киев.