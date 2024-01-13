В Госдуме отреагировали на поднятие самолетов ВВС Польши из-за авиации РФ

Депутат Швыткин назвал чихом поднятие самолетов ВВС Польши из-за авиации РФ

Москве не стоит обращать внимание на поднятие в воздух самолетов военно-воздушных сил (ВВС) Польши из-за «активности российской авиации», считает член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на действия Варшавы и ее союзников.

«На этот чих не нужно реагировать. Они не залетали, насколько я понимаю, на территорию Украины, поэтому пусть совершают свои маневры там. Это влечет за собой некое напряжение вблизи границ Украины, но это не является препятствием для действий наших Вооруженных сил в части уничтожения Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — считает депутат.

13 января Польша и страны-союзницы подняли в небо военную авиацию, сообщило оперативное командование вооруженных сил страны. Там заявили о «повышенной активности дальней авиации России» и связали это планами Москвы атаковать территорию Украины.

«Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, из-за чего может вырасти уровень шума, особенно в юго-восточной части страны», — предупредили польские военные.

29 декабря Варшава сообщала о нарушении воздушного пространства со стороны Украины. В польском бюро национальной безопасности заявили, что это была российская крылатая ракета, которую не удалось сбить. Для перехвата в воздух также поднимали военную авиацию.