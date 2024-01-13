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10:51, 13 января 2024Спорт

Тарасова одной фразой оценила смену гражданства российскими фигуристами

Тренер Тарасова заявила, что российские фигуристы правильно меняют гражданство

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила смену гражданства российскими фигуристами. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист поддержала их фразой «правильно делают, что уходят». Она подчеркнула, что спорт — это их жизнь и профессия, поэтому им надо выступать.

11 января трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года, проходящем в литовском Каунасе. Роднина оценила турнир без российских фигуристов фразой «деньги на ветер».

Чемпионат Европы завершится 14 января. В соревнованиях принимают участие 24 фигуриста, родившихся в России, однако поменявших спортивное гражданство.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

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      Анастасия Борисова
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