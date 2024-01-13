Тарасова одной фразой оценила смену гражданства российскими фигуристами

Тренер Тарасова заявила, что российские фигуристы правильно меняют гражданство

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила смену гражданства российскими фигуристами. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист поддержала их фразой «правильно делают, что уходят». Она подчеркнула, что спорт — это их жизнь и профессия, поэтому им надо выступать.

11 января трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года, проходящем в литовском Каунасе. Роднина оценила турнир без российских фигуристов фразой «деньги на ветер».

Чемпионат Европы завершится 14 января. В соревнованиях принимают участие 24 фигуриста, родившихся в России, однако поменявших спортивное гражданство.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.