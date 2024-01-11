Ирина Роднина: чемпионат Европы без российских фигуристов — деньги на ветер

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года, проходящем в литовском Каунасе. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Роднина оценила турнир без российских фигуристов фразой «деньги на ветер». По ее мнению, болельщикам не за кем следить на турнире. «Уже замучили с этим чемпионатом Европы», — подытожила депутат.

Чемпионат Европы завершится 14 января. В соревнованиях принимают участие 24 фигуриста, родившихся в России, однако поменявших спортивное гражданство.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также других международных турнирах.